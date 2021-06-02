Сертифікат видаватимуть тим, хто пройшов повний курс щеплення.

Українці, які вакцинуються препаратом CoronaVac, отримають міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

1 червня Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac для екстреного застосування.

"ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення", - повідомив Ляшко.

Читайте такожУ Раді назвали три причини зниження захворюваності на COVID-19 в УкраїніМіністр нагадав, що Україна закупила 1 913 000 доз цієї вакцини, та наразі щеплює нею осіб 65+, маломобільні групи населення та осіб, які доглядають за маломобільними, спортсменів, працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представників Збройних сил України, МВС, працівників підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок "Дія".

Що відомо про вакцину CoronaVac

Понад 200 мільйонів доз вакцини компанії Sinovac були доставлені до різних країн. За оцінками компанії, у світі введено понад 100 мільйонів доз препарату, пише DW.

Раніше в Sinovac Biotech повідомили, що зможуть випускати до двох мільярдів доз вакцини на рік після запуску третього заводу з виробництва препаратів.

Україна отримала вже 1,7 мільйона доз вакцини CoronaVac. Цією вакциною роблять щеплення в центрах масової вакцинації, які відкрились нещодавно в Києві, Одесі та Львові.

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Автор: Людмила Жерновська