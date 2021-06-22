У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що робити тим, хто пропустив друге щеплення вакциною від коронавірусу.
Відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію опубліковані у Facebook.
Так, щеплення другою дозою вакцини бажано робити у визначений термін:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів,
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів,
- Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.
Однак у разі непереборних обставин введення другої дози можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу (CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio).
Читайте такожМОЗ запустило "флешмоб" для COVID-вакцинованих українцівДля вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу зазначено "вікно", в межах якого можна зробити щеплення – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози.
"Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що МОЗ рекомендує вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.
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