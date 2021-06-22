Однак вакцинуватись раніше або пізніше рекомендують тільки у випадку крайньої потреби.

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що робити тим, хто пропустив друге щеплення вакциною від коронавірусу.

Відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію опубліковані у Facebook.

Так, щеплення другою дозою вакцини бажано робити у визначений термін:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів,

CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів,

Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

Однак у разі непереборних обставин введення другої дози можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу (CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio).

Читайте такожМОЗ запустило "флешмоб" для COVID-вакцинованих українцівДля вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу зазначено "вікно", в межах якого можна зробити щеплення – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози.

"Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що МОЗ рекомендує вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська