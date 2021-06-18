У Південній Кореї близько 760 тис. жителів, які отримали першу дозу вакцини від COVID-19 виробництва AstraZeneca, запропонують вакцину компанії Pfizer в якості другого уколу. Таке рішення в країні ухвалили через проблеми з поставками препаратів AstraZeneca за глобальною схемою COVAX.
Як пише Reuters з посиланням на уряд Південної Кореї, кілька країн, включаючи Канаду та Іспанію, вже схвалили таке змішування доз, головним чином через побоювання щодо рідкісних потенційно смертельних згустків крові, пов'язаних з вакциною AstraZeneca.
А в Іспанії дослідження і зовсім показало, що давати дозу вакцини Pfizer людям, які вже отримували вакцину AstraZeneca, є дуже безпечним і ефективним, згідно з попередніми результатами.
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Зазначається, що до кінця червня в Корею мало надійти близько 835 тисяч доз вакцини AstraZeneca від COVAX, яку уряд країни планував використовувати в основному як другий укол для працівників охорони здоров'я, які отримали свою першу дозу ще в квітні. Але відвантаження вакцини затримується до липня або пізніше.
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