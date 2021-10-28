Якщо людина маєте підробний сертифікат, але хоче дійсно вакцинуватися, то треба звернутися до пункту щеплення.

Підроблений сертифікат вакцинації від коронавірусу не врятує життя.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, якщо людина має підробний сертифікат, але хоче дійсно вакцинуватися, то треба звернутися до пункту щеплення.

"Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликана Національна поліція, зберуться докази, але людина отримує захист, а це найцінніше", - сказав він.

Читайте такожВ Україні додатково виділяють 242 мільйони гривень на програму з протидії COVID-19

Головний санлікар підкреслив, що протиепідемічні заходи у вигляді носіння масок і дистанції між людьми не повинні ігноруватися в будь-якому випадку.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вкотре встановлено новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 292 тис. осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. За даними МОЗ, 291 тис. 985 людей було щеплено від COVID-19 27 жовтня, одну дозу отримали 212 тис. 684 людини, повністю імунізовані - 79 тис. 301.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 576 тис. 177 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 7 млн 217 тис. 383 особи. Як наголосили у МОЗ, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко