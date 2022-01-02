Додаткова доза щеплення від коронавірусу не призводить до продовження терміну дії сертифікату, зазначив головний санітарний лікар.

Отримання бустерної дози щеплення від COVID-19 призводить до продовження терміну дії сертифікату на 270 днів.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю "Суспільному".

"Бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Зараз вона рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення. Станом на сьогодні 3 600 людей вже отримали бустерну дозу вакцини. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифікату на 270 днів", – сказав він.

Читайте такожВ Україні дозволять бустерні дози COVID-вакцини людям старше 60 років – КузінСпівбесідник додав, що додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію.

"Людина, яка має проблеми з імунітетом, або людина, в якої є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, можуть отримати додаткову дозу вакцини. Така доза називається "додаткова", – пояснив головний санітарний лікар.

Чиновник наголосив, що додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію, оскільки людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як у звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

Нагадаємо, 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про запровадження в Україні бустерної вакцинації.

Згідно з наказом, отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 рекомендовано: людям з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, особам, які проходять імуносупресивну чи імуномодулювальну терапію, та особам з низкою інших імунодефіцитних станів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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