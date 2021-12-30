Секретар РНБО Олексій Данілов додав, що вакцинація може запобігти виникненню нової хвилі захворювання.

Нова хвиля COVID-19 через поширення штаму "Омікрон" в Україні незмінно очікується у лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Що стосується "Омікрону": ми поки що не міняємо своїх прогнозів. Ми очікуємо, що хвиля дійде до нас у лютому. Все це буде в залежності від кількості тих осіб, які на сьогодні, на ці свята, будуть знаходитись за межами нашої країни. Саме звідти (з-за кордону - УНІАН) вони можуть його до нас заносити", - сказав Данілов.

Він уточнив, що 80% людей, у яких виявили зараження штамом "Омікрон", перебували за кордоном.

Читайте такожГоре-рекордсмен: українець отримав понад 15 доз COVID-вакцини заради винагороди (відео)Данілов додав, що вакцинація може запобігти виникненню нової хвилі захворювання.

"Президент доволі жорстко ставив питання міністру охорони здоров'я (Віктору Ляшку), як забезпечити рівень вакцинації (який у нас становив 300 тисяч на день, а на сьогодні зменшується до 120-150 тис.), - повернути на рівень 300 тис., і це наше спільне завдання для того, аби люди вакцинувалися", - наголосив Данілов.

"Омікрон" в Україні - що відомо

14 грудня Данілов припустив, що у лютому в Україні знову підвищиться рівень захворюваності на COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про виявлення в Україні першого випадку інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

21 грудня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого першого в Україні виявили "Омікрон", був вакцинований і вже має негативний ПЛР-тест.

Читайте такожВ Україні дві області потрапили у "помаранчеву" зону епіднебезпекиВін закликав українців не зволікати зі щепленнями, зокрема і з введенням бустерної дози вакцини, аби уникнути виникнення чергової хвилі коронавірусної хвороби.

Станом на 29 грудня в Україні було зафіксовано шість випадків інфікування "Омікроном".

30 грудня стало відомо, що на Житомирщині виявили два випадки штаму коронавірусу "Омікрон" у жінок, які прибули з Італії.

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