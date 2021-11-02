Близько 5,8 млн пацієнтів, які уклали декларації з лікарями первинної медичної допомоги, пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, ще близько 7,4 млн отримали щеплення лише однією дозою.

Національна служба здоров'я України запустила інформаційну панель, де можна дізнатися кількість вакцинованих від COVID-19, які мають декларації з лікарями первинної медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Згідно з даними на сайті, близько 5,8 млн пацієнтів, які уклали декларації з лікарями первинної медичної допомоги, пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, ще близько 7,4 млн отримали щеплення лише однією дозою.

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Також зазначається, що найбільший відсоток вакцинованих з деклараціями спостерігається серед людей вікової групи 40-64 роки. Це 25,6% серед усіх вакцинованих з деклараціями. За географічним розподілом - в лідерах Київ (29,21%), Полтавська (23,58%) та Київська області (22,66%).

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні 273 тис. 307 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 207 тис. 877, повністю імунізовані - 65 тис. 430.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 млн 453 тис. 652 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 515 тис. 248. Загалом зроблено 17 млн 968 тис. 898 щеплень.

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Автор: Леся Лещенко