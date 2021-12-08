ПЦУ активно бореться з поширеними серед прихожан міфами.

Жінкам під час менструації варто брати участь у богослужіннях, торкатися ікон та молитися у храмах.

Про це повідомляє ПЦУ у Facebook.

У ПЦУ пояснюють, що міф про нібито заборону жінкам під час "критичних днів" заходити храм поширюють люди без богословської освіти, що спонукає парафіянок рідше відвідувати церкву.

"Якщо придивитися уважніше до старозавітних приписів, які визначали, що є "чистим", а що ні, побачимо, що всі вони в тій чи іншій мірі стосувалися практичної сторони і норм гігієни", – кажуть у прес-службі.

Читайте такожЛьвів'янин отримав багатотисячний штраф за відсутність паспорта на вулиціТам додали, що попереднє рішення Церкви було спрямоване на запобігання ризику поширення інфекцій: "Одним із благ ХХІ століття, в якому ми живемо, є велика кількість різних гігієнічних засобів, які можуть застосовувати жінки у своїх потребах, не становлячи загрози ні для себе самих, ні для тих, хто їх оточуватиме".

"Тож чи можна жінкам під час менструації молитися в храмі, бути присутніми на служінні й торкатися святинь та ікон? Можна і потрібно! Храми Православної Церкви України завжди відкриті для наших вірянок у їхніх потребах, аби стати місцем молитви та єднання з Господом", – йдеться у повідомленні.

Парафіянам нагадали, що "єдиним джерелом скверни в людині може стати її серце, якщо ним опанує зло – і це жодним чином не залежить від статі людини чи дня календаря. Але залежить від віри в Господа, сили молитви та здатності протистояти спокусам".

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Автор: Віолетта Орлова