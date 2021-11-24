Тепер документ діятиме протягом 30 днів.

Кабінет міністрів у чотири рази скоротив термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів. Документ діятиме лише впродовж 30 днів.

Про це повідомили на засіданні уряду 24 листопада.

Читайте такожСтворив фейкову "Дію" для наживи на підроблених COVІD-сертифікатах: у Миколаєві "відзначився" 15-річний хлопець"Змінено термін дії "жовтого" COVID-сертифіката, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що інтервал між першою і другою дозами вакцини AstraZeneca становить від 4 до 12 тижнів. Очільник МОЗ не уточнив, чи означає це, що тим, хто вакцинується AstraZeneca, "жовтий" сертифікат теж буде недоступний через 30 днів.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як отримати дитячий сертифікат про вакцинацію та сертифікат про одужання від COVID-19.

15 листопада у "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус. У додатку користувачам надаються два документи - внутрішній і міжнародний.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

COVID-сертифікат в Україні: що варто знати

Автор: Марта Гичко