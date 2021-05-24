В Україні планомірно зменшується кількість активних хворих на коронавірусну хворобу.

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу – дев'ятий тиждень поспіль усі епідемічні показники покращуються.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Зокрема, як доповів президенту прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні зайнято 19,4 тис. ліжок, що майже вдвічі менше, ніж було під час піку захворюваності. Планомірно зменшується кількість активних хворих – нині нездужають 176 тис. осіб.

«Уся Україна перебуває у «жовтій» зоні. У Донецькій області є незначне перевищення відсотка від епідпорогу, однак усі інші показники залишаються в нормі», – зазначив прем’єр-міністр.

Коронавірус в Україні: останні дані

Станом на ранок 24 травня в Україні зафіксували 1 тис. 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 183 тис. 855 осіб. Одужали 1 млн 957 тис. 560 осіб. ПЛР-тестувань проведено 10 млн 022 тис. 457. Летальних випадків зареєстровано 49 тис. 436.

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Автор: Костянтин Гончаров