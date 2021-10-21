В Україні ще 7 областей можуть потрапити до "червоної" зони карантину, якщо не посилять протиепідемічні заходи.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує прес-служба Мінрегіону.
Мова йде про Житомирську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Рівненську, Хмельницьку та Чернігівську області. Зараз ці регіони перебувають у "помаранчевій" зоні.
Чернишов також закликав громади посилювати протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації, щоб уповільнити зростання захворюваності на COVID-19.
В перелічених областях мають посилити карантин, аби уповільнити спалах коронавірусу.
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За підсумками засідання Комісії ТЕБ та НС було вирішили у семи областях вжити заходів щодо:
- забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів;
- розгортання додаткових ліжко-місць;
- збільшення кількості тестувань;
- оновлення маршрутів пацієнтів та їх суворого виконання медичною службою області;
- контролю за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з COVID-19;
"Кількість госпіталізацій та важких випадків — дуже висока. 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були не вакциновані. Масова вакцинація у всьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій та зберегти життя людей", - підсумував міністр.
Як повідомляв УНІАН, з суботи, 23 жовтня, на території Сумської області буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.