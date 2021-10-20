З 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено на території Херсонської області, а з 18 жовтня – у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

З суботи, 23 жовтня, на території Сумської області буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено на території Херсонської області, а з 18 жовтня – у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

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Автор: Леся Лещенко