Степанов наголосив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

В Україні після щеплення вакциною від коронавірусу побічні ефекти спостерігаються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося під час селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, що відбулась під головуванням президента Володимира Зеленського.

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Зокрема, президент поцікавився реакцією людей на вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

На сьогодні понад 258,6 тис. українців записались до листа очікування на вакцинацію проти COVID-19. Найбільше на вакцинацію записалось громадян віком від 21 до 39 років. Найменше – люди віком 80 і більше років.

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Автор: Костянтин Гончаров