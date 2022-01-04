Разом з тим, за минулу добу 36 289 українців вакциновано проти COVID-19.

За минулу добу, 3 січня, коронавірус в Україні зафіксували у 1746 осіб, зокрема 87 дітей та 21 медпрацівник. Це менше, ніж напередодні (1804 позитивних тестів).

За даними МОЗ, від ускладнень померли 135 людей, а 3 629 — одужали. З підозрою або підтвердженим COVID-19 госпіталізували 970 людей.

Зазначимо, в Україні традиційно спад захворюваності після довгих вихідних, третій день поспіль кількість інфікованих за добу не перевищує 2000.

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Найбільше нових випадків виявили у Києві (364), Харківській (141) та Полтавській (129) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 678 088 випадків COVID-19. З них 96 436 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,4 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 25 762 тести на коронавірус: методом ПЛР — 11 633, методом ІФА — 1 340. Також зробили 12 789 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 16,8 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Коронавірус у Києві: дані на 4 січня 2022

У Києві виявили за минулу добу 364 нових хворих на COVID-19, 16 людей померли від ускладнень хвороби. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своєму офіційному сайті.

"364 підтверджених випадки захворювання COVID-19 за добу в столиці. 16 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8233 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 334 085", – зазначив мер столиці.

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Серед нових захворілих: 202 жінки віком від 18 до 92 років та 147 чоловіків віком від 20 до 89 років, а також 8 дівчаток від 8 місяців до 16 років і 7 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 22 хворих на COVID-19 та 94 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

"Одужали минулої доби 285 людей. Загалом коронавірус подолали 314 990 мешканців столиці", - зазначив Кличко.

За його даними, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 99, у Дарницькому — 54, в Оболонському районі — 48 випадків.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні вчора 36289 громадян отримали щеплення від COVID-19. Першу дозу отримали 8511 осіб, другу дозу - 27421. Додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну – 261.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 млн 721 тис. 822 людини, з них отримали дві дози вакцини – 13 млн 762 тис. 162, отримали додаткову дозу – 4 тис. 159 людей, бустерну – 5 тис. 713.

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