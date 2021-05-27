Прийом документів триватиме до 2 червня 2021 року.

В Україні 27 травня 2021 року розпочинається повторний конкурс з обрання голови Національної служби здоров’я.

Про це написав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у Facebook, інформуючи про відповідне розпорядження «Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Національної служби здоров’я», що прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України

Міністр зазначив, що розпочинається конкурс з 27 травня 2021 року. Прийом документів триватиме до 2 червня 2021 року.

Він запросив кандидатів до участі в конкурсі.

"Це важливо і стосується кожного, адже Національна служба здоров'я України - це ключовий елемент в нашій системі охорони здоров’я. Тому, переконаний, що його очолити може лише професіонал, який працюватиме на результат та вболіває за медицину так само, як і наші медичні працівники, які під час пандемії показали, наскільки згуртовані та віддані своїй справі", - зауважив Ляшко.

Конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я

Національну службу здоров'я України створено в рамках проведення медичної реформи.

З березня 2018 року її очолював Олег Петренко, який у листопаді 2019 року написав заяву про звільнення. Його кандидатура була обрана на конкурсі.

У грудні 2019 року тимчасово виконувати обов'язки голови Служби було покладено на заступника голови НСЗУ Оксану Мовчан.

Після цього було оголошено кілька конкурсів, але за їхніми результатами голову НСЗУ так і не було призначено.

Ляшко цього місяця, одразу після призначення на посаду міністра охорони здоров’я, анонсував звернення до уряду щодо проведення конкурсу на голову Національної служби здоров'я України. За його словами, попередній конкурс на очільника НСЗУ оголосили ще в березні, але нікого знов не призначили.

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Автор: Інна Андаліцька