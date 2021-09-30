В Україні за добу виявили 11 757 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1054 дитини та 242 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2556 осіб; зафіксовано 194 летальних випадків; одужали 3839 осіб.
Крім цього, за добу проведено тестувань – 93 356 (зокрема методом ПЛР – 46 604, методом ІФА – 10 626); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 126.
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Нагадаємо, вчора в Україні виявили 9666 випадків захворювання на коронавірус, померли 217 людей.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 423 379 осіб;
- одужало – 2 255 191 особа;
- летальних випадків – 56 274;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 563 випадки;
Вінницька область – 208 випадків;
Волинська область – 276 випадків;
Дніпропетровська область – 926 випадків;
Донецька область – 739 випадків;
Житомирська область – 560 випадків;
Закарпатська область – 97 випадків;
Запорізька область – 632 випадки;
Івано-Франківська область – 368 випадків;
Київська область – 291 випадок;
Кіровоградська область – 79 випадків;
Луганська область – 387 випадків;
Львівська область – 927 випадків;
Миколаївська область – 227 випадків;
Одеська область – 752 випадки;
Полтавська область – 240 випадків;
Рівненська область – 422 випадки;
Сумська область – 455 випадків;
Тернопільська область – 434 випадки;
Харківська область – 1 087 випадків;
Херсонська область – 429 випадків;
Хмельницька область – 483 випадки;
Черкаська область – 283 випадки;
Чернівецька область – 455 випадків;
Чернігівська область – 437 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Більш як 7 млн українців вже отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Про це Міністерство охорони здоров’я повідомляє у Facebook.
Учора 126 тис. 003 людей отримали щеплення, з них одну дозу – 73 тис. 816, повністю імунізовані – 52 тис. 187.
Протягом доби працювали 915 мобільних бригад, 3 тис. 029 пунктів щеплень та 348 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 7 млн 000 тис. 533 особи, отримали дві дози вакцини і повністю імунізовані - 5 млн 617 тис. 457 людей.
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.