За добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

В Україні за добу виявили 11 757 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1054 дитини та 242 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2556 осіб; зафіксовано 194 летальних випадків; одужали 3839 осіб.

Крім цього, за добу проведено тестувань – 93 356 (зокрема методом ПЛР – 46 604, методом ІФА – 10 626); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 126.

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Нагадаємо, вчора в Україні виявили 9666 випадків захворювання на коронавірус, померли 217 людей.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 423 379 осіб;

одужало – 2 255 191 особа;

летальних випадків – 56 274;

проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 563 випадки;

Вінницька область – 208 випадків;

Волинська область – 276 випадків;

Дніпропетровська область – 926 випадків;

Донецька область – 739 випадків;

Житомирська область – 560 випадків;

Закарпатська область – 97 випадків;

Запорізька область – 632 випадки;

Івано-Франківська область – 368 випадків;

Київська область – 291 випадок;

Кіровоградська область – 79 випадків;

Луганська область – 387 випадків;

Львівська область – 927 випадків;

Миколаївська область – 227 випадків;

Одеська область – 752 випадки;

Полтавська область – 240 випадків;

Рівненська область – 422 випадки;

Сумська область – 455 випадків;

Тернопільська область – 434 випадки;

Харківська область – 1 087 випадків;

Херсонська область – 429 випадків;

Хмельницька область – 483 випадки;

Черкаська область – 283 випадки;

Чернівецька область – 455 випадків;

Чернігівська область – 437 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Більш як 7 млн українців вже отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Про це Міністерство охорони здоров’я повідомляє у Facebook.

Учора 126 тис. 003 людей отримали щеплення, з них одну дозу – 73 тис. 816, повністю імунізовані – 52 тис. 187.

Протягом доби працювали 915 мобільних бригад, 3 тис. 029 пунктів щеплень та 348 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 7 млн 000 тис. 533 особи, отримали дві дози вакцини і повністю імунізовані - 5 млн 617 тис. 457 людей.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автори: Ірина Погоріла, Вікторія Токарєва