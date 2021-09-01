За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Харківській та Донецькій областях.

В Україні за добу виявили 2075 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 52 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. За добу госпіталізовано 874 особи; зафіксовано 44 летальних випадків; одужали 925 осіб.

Крім цього за добу проведено тестувань – 63 401 (зокрема методом ПЛР – 28 140, методом ІФА – 8159); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 102.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 288 371 особа;

одужало – 2 208 865 осіб;

летальних випадків – 53 833;

проведено ПЛР-тестувань – 12 008 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 268 випадків;

Вінницька область – 34 випадки;

Волинська область – 35 випадків;

Дніпропетровська область – 108 випадків;

Донецька область – 139 випадків;

Житомирська область – 63 випадки;

Закарпатська область – 24 випадки;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 81 випадок;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 121 випадок;

Миколаївська область – 33 випадки;

Одеська область – 103 випадки;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 65 випадків;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 73 випадки;

Харківська область – 177 випадків;

Херсонська область – 120 випадків;

Хмельницька область – 93 випадки;

Черкаська область – 49 випадків;

Чернівецька область – 128 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла