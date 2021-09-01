В Україні за добу виявили 2075 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 52 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. За добу госпіталізовано 874 особи; зафіксовано 44 летальних випадків; одужали 925 осіб.
Крім цього за добу проведено тестувань – 63 401 (зокрема методом ПЛР – 28 140, методом ІФА – 8159); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 102.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 288 371 особа;
- одужало – 2 208 865 осіб;
- летальних випадків – 53 833;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 008 463.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 268 випадків;
Вінницька область – 34 випадки;
Волинська область – 35 випадків;
Дніпропетровська область – 108 випадків;
Донецька область – 139 випадків;
Житомирська область – 63 випадки;
Закарпатська область – 24 випадки;
Запорізька область – 58 випадків;
Івано-Франківська область – 81 випадок;
Київська область – 70 випадків;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 115 випадків;
Львівська область – 121 випадок;
Миколаївська область – 33 випадки;
Одеська область – 103 випадки;
Полтавська область – 28 випадків;
Рівненська область – 65 випадків;
Сумська область – 43 випадки;
Тернопільська область – 73 випадки;
Харківська область – 177 випадків;
Херсонська область – 120 випадків;
Хмельницька область – 93 випадки;
Черкаська область – 49 випадків;
Чернівецька область – 128 випадків;
Чернігівська область – 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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