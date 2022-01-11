В Україні за добу виявили 5429 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 306 дітей та 168 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 915 осіб; зафіксовано 219 летальних випадки; одужали 7761 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 65 191.
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- захворіло – 3 709 871 особа;
- одужало – 3 522 547 осіб;
- летальних випадків – 97 544;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1192;
Вінницька область – 203;
Волинська область – 98;
Дніпропетровська область – 150;
Донецька область – 288;
Житомирська область – 40;
Закарпатська область – 157;
Запорізька область – 179;
Івано-Франківська область – 159;
Київська область – 259;
Кіровоградська область – 49;
Луганська область – 151;
Львівська область – 195;
Миколаївська область – 114;
Одеська область – 266;
Полтавська область – 440;
Рівненська область – 145;
Сумська область – 162;
Тернопільська область – 104;
Харківська область – 309;
Херсонська область – 75;
Хмельницька область – 209;
Черкаська область – 192;
Чернівецька область – 158;
Чернігівська область – 135.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.