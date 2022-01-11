Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Полтавській області.

В Україні за добу виявили 5429 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 306 дітей та 168 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 915 осіб; зафіксовано 219 летальних випадки; одужали 7761 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 65 191.

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захворіло – 3 709 871 особа;

одужало – 3 522 547 осіб;

летальних випадків – 97 544;

проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1192;

Вінницька область – 203;

Волинська область – 98;

Дніпропетровська область – 150;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 40;

Закарпатська область – 157;

Запорізька область – 179;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 151;

Львівська область – 195;

Миколаївська область – 114;

Одеська область – 266;

Полтавська область – 440;

Рівненська область – 145;

Сумська область – 162;

Тернопільська область – 104;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 75;

Хмельницька область – 209;

Черкаська область – 192;

Чернівецька область – 158;

Чернігівська область – 135.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.