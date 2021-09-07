Матрос заявив, що не довіряє препарату. Вакцинація в Україні є добровільною.

Біляївський районний суд Одеської області виправдав військовослужбовця, який відмовився вакцинуватися від COVID-19 за наказом командира.

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з відповідної постанови, винесеної суддею Ігорем Горяєвим.

Згідно з постановою, командир військової частини А1892 направив до суду протокол про військове адміністративне правопорушення щодо матроса-механіка радіотехнічної ремонтної майстерні групи матеріально-технічного забезпечення.

У протоколі сказано, що в умовах особливого періоду військовослужбовець ухилився від виконання вимог командира - відмовився виконувати наказ "Про організацію вакцинації особливого складу військової частини А1892".

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В судовому засіданні представник військової частини зазначив, що командир видав вищеназваний наказ, згідно з яким в термін до 22 липня 2021 року весь особовий склад повинен був пройти вакцинацію від "COVID-19". Матрос був ознайомлений з наказом, проте виконувати його відмовився.

В судовому засіданні військовослужбовець пояснив, що відмовився робити щеплення, оскільки не довіряє препарату, і вважає неприпустимим вакцинуватися без попереднього повного обстеження стану здоров'я.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши всі обставини, суддя вважав за потрібне закрити справу за відсутністю складу злочину. У своєму рішенні суд посилається на низку статей Кодексу про адміністративні правопорушення та Конституції України.

Крім того, суддя Горяєв звертає увагу на наказ Міністерства охорони здоров'я України 24 грудня 2020 року №3018, яким затверджено: вакцинація від коронавірусної хвороби "COVID-19" в Україні є добровільною.

Раніше сьогодні стало відомо, що в Одесі з 13 вересня на дистанційну форму роботи може перейти більшість шкіл через низький рівень вакцинації працівників цих установ від COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж з інноваційними ліками проти COVID-19.

Автор: Лариса Козова