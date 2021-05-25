Так, в Україні за вчора 249 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

В Україні за минулу добу, 24 травня, виявили 2 608 нових випадків COVID-19. Серед них – 76 медпрацівників. Також 17 504 пацієнтів одужали, а 249 — померли від ускладнень. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 854 людей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на ранок вівторка, 25 травня.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.

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Найбільше нових випадків виявили у Києві (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 186 463 особи, з них 1 975 064 одужали, летальних випадків — 49 685. Сьогодні хворіє 161 714 українці - на 15 145 осіб менше, ніж минулої доби.

За даними сайту Worldometers Україна серед країн світу займає 38 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи –10 позицію, за смертністю – 3.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії здійснили 52 279 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 23 440, методом ІФА — 12 650. Також зробили 16 189 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом в Україні зробили понад 10 мільйонів ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

14 056 людей щеплено проти COVID-19 за добу 24 травня 2021 року. Одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані - 10 438 людини.

Протягом доби працювали 255 мобільних бригад та 343 пункти щеплення.

Станом на 25 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них отримали 1 дозу – 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 068 195 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко