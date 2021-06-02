В Україні за добу виявили 2205 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 104 дитини та 85 медпрацівників.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за минулу добу було госпіталізовано 1262 особи; зафіксовано 158 летальних випадків; одужали 9405 осіб.
Крім цього за добу проведено тестувань – 64 876 (зокрема методом ПЛР – 27 936, методом ІФА – 11 348); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 592.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 206 836 осіб;
- одужало – 2 062 572 особи;
- летальних випадків – 50 857;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 473 випадки;
Вінницька область – 45 випадків;
Волинська область – 53 випадки;
Дніпропетровська область – 94 випадки;
Донецька область – 112 випадків;
Житомирська область – 49 випадків;
Закарпатська область – 43 випадки;
Запорізька область – 124 випадки;
Івано-Франківська область – 53 випадки;
Київська область – 178 випадків;
Кіровоградська область – 33 випадки;
Луганська область – 24 випадки;
Львівська область – 70 випадків;
Миколаївська область – 70 випадків;
Одеська область – 54 випадки;
Полтавська область – 30 випадків;
Рівненська область – 104 випадки;
Сумська область – 72 випадки;
Тернопільська область – 43 випадки;
Харківська область – 139 випадків;
Херсонська область – 74 випадки;
Хмельницька область – 57 випадків;
Черкаська область – 83 випадки;
Чернівецька область – 46 випадків;
Чернігівська область – 82 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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