За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Київській та Харківській областях.

В Україні за добу виявили 2205 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 104 дитини та 85 медпрацівників.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за минулу добу було госпіталізовано 1262 особи; зафіксовано 158 летальних випадків; одужали 9405 осіб.

Крім цього за добу проведено тестувань – 64 876 (зокрема методом ПЛР – 27 936, методом ІФА – 11 348); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 592.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 206 836 осіб;

одужало – 2 062 572 особи;

летальних випадків – 50 857;

проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 473 випадки;

Вінницька область – 45 випадків;

Волинська область – 53 випадки;

Дніпропетровська область – 94 випадки;

Донецька область – 112 випадків;

Житомирська область – 49 випадків;

Закарпатська область – 43 випадки;

Запорізька область – 124 випадки;

Івано-Франківська область – 53 випадки;

Київська область – 178 випадків;

Кіровоградська область – 33 випадки;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 70 випадків;

Миколаївська область – 70 випадків;

Одеська область – 54 випадки;

Полтавська область – 30 випадків;

Рівненська область – 104 випадки;

Сумська область – 72 випадки;

Тернопільська область – 43 випадки;

Харківська область – 139 випадків;

Херсонська область – 74 випадки;

Хмельницька область – 57 випадків;

Черкаська область – 83 випадки;

Чернівецька область – 46 випадків;

Чернігівська область – 82 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла