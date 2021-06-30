Наголошується, що цей чат-бот допоможе людям розібратися, які послуги вони можуть отримати безкоштовно, і допоможе їм почати лікування.

В Україні пацієнтські організації запустили чат-бот «Лікуйся», який зорієнтує в безоплатних медичних послугах усіх, хто зіштовхнувся з діагнозом «Рак молочної залози».

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, чат-бот «Лікуйся» - це інструмент в месенджері Telegram, який допоможе кожному, хто зіткнувся з діагнозом «Рак молочної залози», зорієнтуватися, в якому медичному закладі які медичні послуги й в якому обсязі можна отримати безоплатно. Користувач чат-боту обирає послугу, після чого отримує покрокову інструкцію з необхідною інформацією.

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Також у МОЗ кажуть, що «Лікуйся» допоможе відстояти право на безоплатну медичну допомогу, запобігатиме проявам корупції в медзакладах, зокрема унеможливить нелегальну оплату послуг чи лікарських засобів, які є в переліку НСЗУ як безоплатні.

Як розповіла голова ГО «Ліки Контроль» Наталія Гуран, її організація вже не рік працює над покращенням доступу до ліків. Але, каже, зараз є потреба у донесенні інформації про безоплатні послугу та медикаменти в боротьбі з раком, який щороку забирає десятки тисяч життів в Україні.

«Для якісного втілення чат-боту ми проаналізували великий масив даних: реєстри закладів охорони здоров’я, договори НСЗУ з онколікарнями тощо. Проте наша головна ціль — донести до хворих з діагнозом «рак», що не потрібно складати руки, бо є реальні та доступні можливості лікування онкології», — зазначила Гуран.

Співзасновниця ГО «Афіна. Жінки проти раку» Вікторія Романюк каже, що багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними. Через це, мовляв, існують стереотипи, що лікування онкології дуже дороге, тож багато хто від нього відмовляється.

«Цей чат-бот допоможе людям розібратися, які послуги вони можуть отримати безкоштовно, і допоможе їм почати лікування. Чат-бот максимально легкий у використанні й доступний для усіх смартфонів та комп'ютерів», — додала вона.

Як пояснив директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ Дмитро Черниш, у Програмі медичних гарантій на 2021 рік передбачена рання діагностика раку та лікування онкозахворювань — хімієтерапевтичне та радіологічне. Також впроваджений новий пакет лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.

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Автор: Вікторія Гордієнко