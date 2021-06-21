За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Миколаївській та Львівській областях.

В Україні за добу виявлено 323 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 15 дітей.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Так, за добу госпіталізовано 375 осіб; зафіксовано 16 летальних випадків; одужали 677 осіб.

Крім цього за добу проведено тестувань – 14 098 (зокрема методом ПЛР – 8 943, методом ІФА – 1 147); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 008.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 229 846 осіб;

одужало – 2 152 140 осіб;

летальних випадків – 52 032;

проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

Читайте такожСтало відомо, скільки медиків в Україні померли від COVID-19 за півтора рокуЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (95), Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 95 випадків;

Вінницька область – 10 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 22 випадки;

Житомирська область – 9 випадків;

Запорізька область – 22 випадки;

Київська область – 14 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 23 випадки;

Миколаївська область – 26 випадків;

Одеська область – 12 випадків;

Полтавська область – 4 випадки;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 14 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 4 випадки;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область –5 випадків;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні протягом минулої доби проти COVID-19 вакцинували 4 тис. 390 людей. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, одну дозу отримали 3 тис. 715 осіб, повністю імунізовані – 675.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено в країні 2 млн 086 тис. 492 осіб, з них отримали одну дозу – 1 млн 726 тис. 040, повністю імунізовані та отримали дві дози – 360 тис. 452 осіб.

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Автори: Ірина Погоріла, Ганна Нагорна