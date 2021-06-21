В Україні за добу виявлено 323 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 15 дітей.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Так, за добу госпіталізовано 375 осіб; зафіксовано 16 летальних випадків; одужали 677 осіб.
Крім цього за добу проведено тестувань – 14 098 (зокрема методом ПЛР – 8 943, методом ІФА – 1 147); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 008.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 229 846 осіб;
- одужало – 2 152 140 осіб;
- летальних випадків – 52 032;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.
Читайте такожСтало відомо, скільки медиків в Україні померли від COVID-19 за півтора рокуЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (95), Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 95 випадків;
Вінницька область – 10 випадків;
Волинська область – 10 випадків;
Дніпропетровська область – 22 випадки;
Житомирська область – 9 випадків;
Запорізька область – 22 випадки;
Київська область – 14 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 5 випадків;
Львівська область – 23 випадки;
Миколаївська область – 26 випадків;
Одеська область – 12 випадків;
Полтавська область – 4 випадки;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 14 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 4 випадки;
Херсонська область – 7 випадків;
Хмельницька область –5 випадків;
Черкаська область – 7 випадків;
Чернівецька область – 15 випадків;
Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація в Україні: що відомо
В Україні протягом минулої доби проти COVID-19 вакцинували 4 тис. 390 людей. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, одну дозу отримали 3 тис. 715 осіб, повністю імунізовані – 675.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено в країні 2 млн 086 тис. 492 осіб, з них отримали одну дозу – 1 млн 726 тис. 040, повністю імунізовані та отримали дві дози – 360 тис. 452 осіб.
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