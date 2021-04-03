Сьогодні в світі йде справжня війна за вакцини, і Україна має почати виробляти власну вакцину від COVID-19.
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Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.
"Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою", – сказав він.
Степанов зазначив, що для виробництва власної вакцини в Україні необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.
"Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії, що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть. Так, наша вакцина може бути дорожчою, але я вважаю, що ми маємо на це піти. Бо це питання національної безпеки", – зазначив він.
Вакцина проти коронавірусу: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, у грудні 2020 року Степанов заявив, що Україна відновлює власне виробництво вакцин, яке було втрачено за останні 29 років. За його словами, обрана виробнича база, де повинна вироблятися вакцина від COVID-19.
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