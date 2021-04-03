Степанов запевнив, що вітчизняні фармацевтичні компанії готові вкладати в кошти у виробництво вакцин.

Сьогодні в світі йде справжня війна за вакцини, і Україна має почати виробляти власну вакцину від COVID-19.

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Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

"Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою", – сказав він.

Степанов зазначив, що для виробництва власної вакцини в Україні необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.

"Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії, що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть. Так, наша вакцина може бути дорожчою, але я вважаю, що ми маємо на це піти. Бо це питання національної безпеки", – зазначив він.

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Автор: Ганна Нагорна