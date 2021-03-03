Нині в Україні вакцинують медиків «ковідних» лікарень, бригади швидкої допомоги, а також військових на фронті.

Міністерство охорони здоров’я планує поєднувати етапи вакцинації, коли в Україну прибуде більше доз вакцин від COVID-19, щоб прискорити процес імунізації населення.

Читайте такожЯк записатися на щеплення від коронавірусу: покрокова інструкція в додатку ДіяПро це повідомляє Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ у Facebook. «Коли в Україну надійде більше вакцин, МОЗ планує поєднувати етапи, аби прискорити процес імунізації населення проти COVID-19», - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV–2. За цей рік перехворіли близько 1 млн 360 тис. людей. 24 лютого розпочалася кампанія з вакцинації.

Зазначається, що з появою коронавірусної хвороби світова наука та фарміндустрія об’єднали потужності та інтелектуальні ресурси для пошуку ефективної вакцини.

«За безпрецедентно короткий час вчені в різних куточках світу розробили та розпочали дослідження вакцин проти COVID-19», - зауважили у відомстві.

«Весь світ покладає надії на вакцинацію. Тепер важливо донести до людей, що вакцина - це шанс повернути нам нормальне життя», - наголосив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нині в Україні вакцинують медиків «ковідних» лікарень, бригади швидкої допомоги, а також військових на фронті.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту України Володимиру Зеленському під час його перебування на Донбасі.

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Автор: Костянтин Гончаров