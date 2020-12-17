Національний план впровадження вакцинації від COVID-19 буде затверджений наказом МОЗ 18 грудня, запевнив Степанов.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про намір України вакцинувати від COVID-19 українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Наша позиція полягає в тому, що вакцинувати треба щонайменше всіх громадян і такої позиції притримується президент Володимир Зеленський. Всі громадяни України повинні мати доступ до вакцини», - наголосив Степанов.

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Водночас, на переконання міністра, першочергово потрібно вакцинувати від COVID-19 людей з груп ризику.

«За професійною ознакою - це всі медичні працівники, які стали живим щитом між пацієнтами та коронавірусною хворобою. Це наші військові, які знаходяться в зоні проведення ООС, це наші працівники Нацполіції, це наші освітяни, працівники соціальної сфери. Також це люди, які входять в групу ризику за віком - старіше 60 років або люди, які мають серйозні супутні захворювання, які дають ускладнення при корона вірусній хворобі - цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання», - повідомив він.

Степанов відзначив, що загальна кількість людей з групи ризику - близько 21 млн громадян, які потребують вакцинації в першу чергу на різних етапах.

Також міністр зауважив, що МОЗ вже закінчує розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. «Я думаю, що в п’ятницю я його зможу підписати і затвердити відповідним наказом МОЗ. До складання цього плану окрім українських фахівців залучені експерти ВООЗ, ЮНІСЕФ. Ми достатньо давно вже над ним працюємо», - сказав він.

За словами Степанова, національний план повинен бути дуже зрозумілим та чітким.

«Вчора я дав завдавання внести відповідні зміни до цього плану - передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Мені здається, що це дуже важливо, щоб ми забезпечили доступ до вакцин до українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях», - підкреслив міністр.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

15 грудня Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Костянтин Гончаров