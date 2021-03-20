В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 11 628 людей. Загалом у країні вже понад 100 тисяч людей зробили щеплення.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 104 342 людини. Із них отримали 1 дозу - 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.
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Станом на 19 березня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.
Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено в м.Києві - 1050 щеплень, а за весь період прищеплювальної кампанії - в Донецькій області - 8104 щеплення.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні
- 19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації, на якому держава вакцинує людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, з наступного тижня почнуть працювати стаціонарні пункти щеплень.
- Вакцинація є добровільною і для людей із груп ризику безкоштовною. Для повноцінної імунізації потрібно ввести дві дози вакцини з певним інтервалом.
- Поки що в Україні є лише протикоронавірусна вакцина AstraZeneca (CoviShield), 500 тисяч доз цього препарату Україна отримала за контрактом у лютому. Термін їх придатності – до 23 червня 2021 року.
- Днями Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між першим і другим щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.
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