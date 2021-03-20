За добу в Україні від COVID-19 щеплено 11 628 людей, найбільше - у Києві.

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 11 628 людей. Загалом у країні вже понад 100 тисяч людей зробили щеплення.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 104 342 людини. Із них отримали 1 дозу - 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.

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Станом на 19 березня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено в м.Києві - 1050 щеплень, а за весь період прищеплювальної кампанії - в Донецькій області - 8104 щеплення.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації, на якому держава вакцинує людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, з наступного тижня почнуть працювати стаціонарні пункти щеплень.

Вакцинація є добровільною і для людей із груп ризику безкоштовною. Для повноцінної імунізації потрібно ввести дві дози вакцини з певним інтервалом.

Поки що в Україні є лише протикоронавірусна вакцина AstraZeneca (CoviShield), 500 тисяч доз цього препарату Україна отримала за контрактом у лютому. Термін їх придатності – до 23 червня 2021 року.

Днями Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між першим і другим щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.

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Автор: Вікторія Гордієнко