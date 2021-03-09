Знижений тиск - це неприємний, але зазвичай безпечний симптом.

Гіпотонія або гіпотензія - це значне зниження артеріального тиску, яке приносить значний дискомфорт людині. Зниженим вважається артеріальний тиск нижче показників 90/60 мм рт. ст. Гіпотонія може бути хронічною (спадковою) або гострою (результатом небезпечних травм і крововтрат).

Гіпотоніки мають знижений ризик виникнення інфаркту та інсульту, але в низькому тиску мало приємного. Його симптомами є:

слабкість і відсутність сил;

головний біль;

запаморочення;

відчуття тиску в очах;

нудота;

холодний піт;

холодні руки і ноги.

Знижений тиск зазвичай безпечний для життя, але може значно погіршити його якість. При виявленні симптомів гіпотензії потрібно звертатися до терапевта, який пропише схему лікування. Але якщо падіння тиску застало вас раптово - можна підвищити його самостійно.

Коли потрібно викликати швидку

Викликати швидку допомогу потрібно, коли низький тиск супроводжується такими симптомами:

втрата свідомості;

холодний і липкий піт;

слабкий і швидкий пульс;

сильна блідість шкіри;

сплутаність свідомості, порушення мови.

Це ознаки так званої гострої артеріальної гіпотензії - шокового стану, яке небезпечне для життя.

З'їжте щось солоне

Сіль підвищує артеріальний тиск, тому вона протипоказана людям з підвищеним тиском. Однак для гіпотоніків вона є порятунком. При зниженні тиску сіль можна вжити як в чистому вигляді, поклавши маленький шматок під язик, так і в складі продуктів. Можна з'їсти невеликий шматок бринзи, солоний огірок, шматок оселедця та інші солоні продукти. Однак не переборщуйте - надлишок солі шкодить ниркам і серцю, особливо у літніх людей.

Кава і тиск

Вживання кави також може підвищити тиск, але однозначних доказів користі кави при гіпотонії немає. До того ж кава може підвищити тиск у людей, які рідко п'ють цей напій. А якщо ви п'єте його часто, ефект навряд чи настане.

Пийте більше рідини

Читайте такожЕксперти розказали, які люди страждають від температурних коливань (відео)Тиск може знизитися через зневоднення організму. Випийте півтори склянки води без газу і добавок - це може допомогти. Рідина також збільшить тиск крові на стінки судин.

Прийміть контрастний душ

Почніть приймати душ з гарячої води і переключіть її на холодну через кілька хвилин. По черзі міняйте температуру води - це допоможе підняти тиск до показників норми. А ось гаряча ванна при низькому тиску небажана.

Одягніть компресійні панчохи

Еластичні панчохи або гольфи використовують при варикозному розширенні вен. Вони зменшують обсяг крові в ногах і витісняють її в інші судини тіла, що підвищує артеріальний тиск. Якщо таких панчіх у вас немає - сядьте і закиньте ногу на ногу. Це допоможе підвищити тиск в судинах. А ось гіпертонікам така поза протипоказана.

Спосіб життя при гіпотонії

Щоб надовго забути про знижений тиск, гіпотонікам потрібно вести правильний спосіб життя. І звичайно, обов'язково зверніться до лікаря і дотримуйтеся його рекомендацій.

Їжте їжу невеликими порціями 4-5 разів на день.

Пийте більше рідини протягом дня, не допускайте зневоднення.

Частіше гуляйте і ходіть пішки, щоб поліпшити тонус судин.

Обмежте вживання алкоголю. По можливості відмовтеся від спиртного зовсім.

Не приймайте тривалі гарячі ванни.

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Автор: Катерина Пулатова