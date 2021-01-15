Слід частіше мити руки, бо це зменшує захворюваність грипом та іншими вірусними хворобами уп’ятеро.
Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив сімейний лікар Руслан Добровольський.
Експерт прокоментував, як можна уберегтися під час епідсезону, коли до коронавірусної інфекції доєднається ще й грип.
"Елементарне миття рук зменшує захворюваність грипом ледь не у п’ять разів. Дійсно, особиста гігієна – дуже важливий фактор, і це ніхто не скасовував", – зазначив Руслан Добровольський.
Сімейний лікар продовжив: "Дійсно, зараз буде грип, зараз будуть інші респіраторні інфекції. Наскільки вони ускладнять (ситуацію, - УНІАН), виникає питання. Чому? Бо зараз є підвищена настороженість населення, і, наприклад, так, як ми зустрічали грип рік тому, уже цього року ми не зустрічаємо".
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