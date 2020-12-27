Щодо ситуації у світі із коронавірусом у наступному 2021 році є дві новини: гарна і погана.
Таку думку лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров висловив в інтерв'ю "Обозрєватєлю". Він спрогнозував, що життя потихеньку повертатиметься у свій звичний ритм приблизно з 2022, а у наступному – людство боротиметься із наслідками пандемії.
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"Є дві новини: одна гарна, одна – не дуже. Погана новина – це те, що весь 2021 рік нам доведеться боротися із соціально-економічними, медичними, епідеміологічними наслідками коронавірусу. Доведеться активніше займатися своїм здоров’ям, берегти себе й дотримуватися всіх засобів безпеки, що ми вже всі дружно навчилися робити. Гарна новина – це те, що з вакцинальною кампанією напруженість у суспільстві спадатиме. У тих країнах, де вакцинація матиме хороше охоплення, найімовірніше, значно зменшиться кількість захворювань. Отже, з 2022 року в нас життя потихеньку повертатиметься у свій звичний ритм", – сказав Петров.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
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