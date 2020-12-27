На людство очікує подолання наслідків пандемії, зазначив лікар.

Щодо ситуації у світі із коронавірусом у наступному 2021 році є дві новини: гарна і погана.

Таку думку лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров висловив в інтерв'ю "Обозрєватєлю". Він спрогнозував, що життя потихеньку повертатиметься у свій звичний ритм приблизно з 2022, а у наступному – людство боротиметься із наслідками пандемії.

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"Є дві новини: одна гарна, одна – не дуже. Погана новина – це те, що весь 2021 рік нам доведеться боротися із соціально-економічними, медичними, епідеміологічними наслідками коронавірусу. Доведеться активніше займатися своїм здоров’ям, берегти себе й дотримуватися всіх засобів безпеки, що ми вже всі дружно навчилися робити. Гарна новина – це те, що з вакцинальною кампанією напруженість у суспільстві спадатиме. У тих країнах, де вакцинація матиме хороше охоплення, найімовірніше, значно зменшиться кількість захворювань. Отже, з 2022 року в нас життя потихеньку повертатиметься у свій звичний ритм", – сказав Петров.

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Автор: Андрій Василюк