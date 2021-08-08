Найбільша кількість випадків зареєстрована у Херсонській, Дніпропетровській областях, та в місті Київ.

Протягом минулої доби, 7 серпня, в Україні виявлено 619 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 45 дітей та 11 медпрацівників.

Про це повідомляється у ранковому зведенні МОЗ. За добу госпіталізована 561 особа з коронавірусом, 10 хворих померли. Водночас 235 осіб одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

За весь період пандемії в Україні виявлено 2 259 151 випадок коронавірусу. 2 190 921 хворий одужав. 53 095 випадків виявились летальними.

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Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про намір відтягнути можливе повернення до жорсткого карантину на максимально віддалений термін.

Він зауважив, що за світовим досвідом можна побачити, що наприкінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження. Втім, Кузін відкидає повідомлення деяких ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

Автор: Дмитро Захаров