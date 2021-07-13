Найбільше нових COVID-випадків за добу у місті Київ - 142.

В Україні за минулу добу виявили 481 випадок COVID-19. Серед нових пацієнтів 28 дітей та 11 медпрацівників. Також 750 пацієнтів одужали та 36 - померли. Госпіталізували 249 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас зафіксували 2 241 698 випадків зараження коронавірусом. З них 52 640 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 178 279 — одужали.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

83 177 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 12 липня 2021 року. Одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані - 37 642 людини.

Протягом доби працювали 573 мобільні бригади, 1399 пунктів щеплення і 34 центри вакцинації.

Станом на 12 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 357 227 людей, з них отримали 1 дозу – 2 357 225 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози –1 215 284 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 572 509 щеплень.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 41 120 тестувань на коронавірус: методом ПЛР — 20 909, методом ІФА — 9 783. Також зробили 10 428 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11 мільйонів ПЛР-тестувань.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко