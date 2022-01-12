У будь-якому разі в міністерстві радять завжди консультуватись із лікарем та не встановлювати собі діагнози самостійно.

Коронавірусна хвороба COVID-19 та туберкульоз мають схожі симптоми, обидва захворювання можуть мати тяжкі наслідки для життя та здоров’я людини, тому варто знати, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою.

Про це йдеться в поясненні Міністерства охорони здоров'я.

"Як правило, туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи - місяців. Хворобі COVID-19 притаманний гострий перебіг протягом тижня та загальна тривалість близько двох тижнів. У хворого на туберкульоз може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність. У пацієнтів із COVID-19 все залежить від тяжкості захворювання. Водночас коронавірусна хвороба може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі - до 38°С, при важкій - понад 38°С. При туберкульозі спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37-37,2°С, при важких формах - виражена лихоманка", - зазначили в МОЗ.

Для останнього також характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без "визначеної" причини. Для COVID-19 ці прояви не характерні.

"А ось головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах - все це можливі симптоми коронавірусної хвороби. При COVID-19 також може бути постійний сухий кашель, якщо ж у людини туберкульоз, то кашель може тривати понад 2 тижні та, як правило, з мокротинням. Також для коронавірусної хвороби характерне спотворення смаку та/чи запаху або повна втрата їх сприйняття. Задишка є симптом обох захворювань, проте може мати різні особливості. Зокрема, при туберкульозі вона може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини. Для COVID-19 вона не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі", - пояснили в міністерстві.

Як додали в МОЗ, при важкій формі COVID-19 може траплятись кровохаркання. У випадку туберкульозу цей симптом спостерігається при важких поширених формах хвороби зі значним враженням легеневої тканини.

Читайте такожВ Україні зареєстровано інноваційний препарат проти туберкульозуОкрім того, для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини.

У будь-якому разі завжди варто консультуватись із лікарем та не встановлювати собі діагнози самостійно.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві охорони здоров’я розповіли про протипокази до вакцинації проти COVID-19 для хворих на туберкульоз.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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