Це не мир, а пауза перед вторгненням: The Telegraph розповіло про фатальну помилку Трампа

Передача Росії Краматорська і Слов'янська відкриє Путіну прямий шлях на Київ у наступній війні.

Немає нічого небезпечнішого за мирний процес, який завершує одну війну лише ціною ризику розпочати іншу. Президент США Дональд Трамп, схоже, не помічає цієї реальності, відправляючи свого вірного посланця Стіва Віткоффа для укладення угоди – будь-якої угоди – між Росією та Україною на наступному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі, який відбудеться в середу і четвер, пише The Telegraph.

Очікується, що ці переговори будуть зосереджені на тому, що Віткофф назвав "єдиним питанням", яке залишається невирішеним: майбутнє приблизно 6000 квадратних кілометрів Донецької області на сході України. У той час як решта Донецької області захоплена Росією, ця територія залишається в руках українців.

За чотири роки повномасштабного вторгнення і низки жорстоких наступальних операцій Росії так і не вдалося її захопити. Українські солдати відбивали атаки кремлівського диктатора Володимира Путіна і наполегливо тримали оборону ціною величезних втрат.

Відео дня

Путін хоче отримати даром те, що не взяв силою

Тепер Путін намагається отримати за столом переговорів те, що не зміг захопити на полі бою. Україна давно з втомленою покірністю змирилася з тим, що будь-яке мирне врегулювання дозволить Росії зберегти за собою 20% їхньої країни, які окупували її війська. Але Путіну і цього замало, зазначають журналісти. Він наполягає не тільки на збереженні того, що утримує зараз, але і на отриманні ще більшого.

Вимога Путіна не просто несправедлива, вона глибоко нелюдська. На цій території проживає близько 200 000 жителів, яких передадуть ворогу, який, якщо судити з досвіду, буде вбивати чоловіків, знущатися над жінками і викрадати дітей, йдеться в матеріалі Що ще гірше, передача цієї землі Росії ризикує створити грунт для нової війни. Ця життєво важлива територія включає в себе одні з найпотужніших оборонних споруд України, в тому числі міста-фортеці Краматорськ і Слов'янськ, які захищають решту країни і шлях на Київ.

Якщо всі ці ретельно побудовані опорні пункти просто передати Росії, Путіну буде відкритий шлях для початку нового вторгнення з метою завоювання всієї України, що завжди було його справжньою метою. Наполягаючи на тому, щоб президент України Володимир Зеленський здав свою лінію фортець, Путін посилює позиції Росії для будь-якої такої майбутньої війни.

Помилка "неупередженого" посередника

ЗМІ пише, що будь-який мирний посланець, гідний цього звання, розгадав би цю хитрість. Але не Трамп чи Віткофф, які жадають слави укладення угоди незалежно від її наслідків і таємничим чином готові потурати путінському погляду на світ. Очевидний спосіб вийти з глухого кута і досягти угоди – це якщо президент США скаже своєму російському колезі відмовитися від цієї абсурдної вимоги на територію, яку московські війська не захопили.

Трамп міг би підкріпити це реальним тиском, наприклад, поставивши Україні крилаті ракети "Томагавк" для знищення російських нафтопереробних заводів або дозволивши Сенату прийняти законопроект (який лежав без руху рік), щоб задушити експорт кремлівської нафти шляхом введення тарифів США в 500% для будь-якої країни, яка її купує.

Замість цього Трамп бачить себе неупередженим посередником між агресором і жертвою, не оцінюючи обґрунтованість чиїхось претензій, а просто доручаючи Віткоффу придумати формулювання, з якими сторони можуть прикинутися, що згодні.

У матеріалі йдеться, що на практиці це спрямовує весь тиск Америки не на Путіна, щоб той відмовився від своєї небезпечної фіксації на Донецьку, а на Зеленського, щоб той прийняв якусь формулу, що дозволяє Україні відмовитися від цієї території.

Небезпечні ілюзії

Пропоноване рішення включає гарантії безпеки з боку США і детальний план того, як європейські друзі України будуть контролювати припинення вогню і реагувати на будь-яке нове російське вторгнення.

Самі по собі ці кроки необхідні і розумні. Але помилка Трампа в тому, що він створює враження, ніби ці гарантії залежать від того, чи підпише Зеленський здачу решти Донецької області. Альтернативою було б об'єднання зусиль Америки і Європи для здійснення спільного тиску на Путіна, щоб усунути перешкоду на шляху до миру, змусивши його відмовитися від територіальних вимог. Але навіть зараз Трамп і Віткофф, схоже, бачать проблему в Зеленському, якого потрібно подолати, а Путіна вважають порівняно розумним.

Некомпетентність Трампа як миротворця – продемонстрована в багато в чому фальшивому списку конфліктів, які він нібито припинив, створює дві небезпеки, вважає автор матеріалу. Перша і найбільш ймовірна: Путін, не відчуваючи додаткового тиску за свою непоступливість, просто зберігає свої претензії на Донецьк, і спосіб обійти цю перешкоду не знаходиться, а значить, війна триває.

Альтернативний варіант: Зеленського можуть змусити віддати цю територію на основі запевнень і гарантій безпеки, які не компенсують передачу загарбнику найсильнішої оборони України. Якщо це станеться, Путін скористається можливістю розпочати нову війну, ймовірно, після перепочинку для переозброєння і переоснащення своїх сил.

"Коротше кажучи, невміла дипломатія Трампа може або увічнити сьогоднішню війну, або привести до помилкового миру, який посіє насіння наступної", - підсумували журналісти.

Інші новини про мирну ініціативу Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Індія погодилася припинити закупівлі російської нафти. За словами Трампа, це допоможе припинити війну в Україні, яка відбувається прямо зараз, і "в якій щотижня гинуть тисячі людей".

А ось сенатор Ліндсі Грем закликав американського президента нарешті передати Україні ракети Tomahawk. "Очевидно, що тиск, який ми чинимо на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і припинив масовані атаки на Україну, не працює", - підкреслив він.

Вас також можуть зацікавити новини: