Голова українського бюро каже, що зараз його команда зосереджена в першу чергу на реагуванні на виклики, спричинені пандемією COVID-19.

Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні продовжує працювати на тлі рішень деяких держав вивезти з України своїх співробітників і членів їхніх родин.

Про це йдеться в коментарі голови Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта, який є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, з відповіді керівника Бюро ВООЗ випливає, співробітники представництва організації продовжують роботу.

"ВООЗ продовжує працювати в Україні над створенням і зміцненням стратегій стійкого розвитку системи охорони здоров'я та підтримує діяльність, пов'язану з доступом до першочергових медичних послуг", - наголосив Хабіхт.

За його словами, робота команди ВООЗ в Україні зосереджена в першу чергу на реагуванні на виклики, спричинені пандемією COVID-19, зокрема, розширенні масштабів вакцинації.

Також Хабіхт нагадав, що в підписаній між ВООЗ і урядом України угоді йдеться про зміцнення системи охорони здоров'я та реалізацію реформ у медичній сфері.

За його словами, також Бюро ВООЗ в Україні продовжує діяльність із реагування на ВІЛ і туберкульоз, неінфекційні захворювання, із забезпечення регулярної імунізації, а також реагування на появу поліомієліту, спричиненого відповідним вірусом типу 2.

Читайте такожПосольство США радить американцям покидати Україну: "ситуація непередбачувана"Як повідомляв УНІАН, на території України розташовується 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Через загрозу воєнного вторгнення Росії США, Велика Британія, Австралія та Німеччина повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників своїх посольств або дозволити їм добровільно залишити територію України.

25 січня Канада також оголосила про намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатичних співробітників, зокрема дітей до 18 років та членів сімей, які їх супроводжують.

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