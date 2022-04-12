З її допомогою вивезення гвинтокрилом поранених триває 2 хвилини замість 20-ти.

До України зі США привезли інноваційну систему Vita Rescue System вартістю понад 500 тис. доларів, яка дозволяє швидше та безпечніше застосовувати евакуацію повітрям, зокрема, й з поля бою.

Про це під час брифінгу в медіацентрі "Україна" розповів CEO компанії Vita Inclinata Technologies Калеб Карр.

Він розповів, що за допомогою цієї розробки вивезення гвинтокрилом поранених триває 2 хвилини замість звичайних 20-ти: система, яку встановлюють на гелікоптер, допомагає стабілізувати медичні ноші, що прикріплені до літального апарату.

За словами Карра, нею мають обладнати український гвинтокрил Мі-8. Вже завтра відбудеться навчання для працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Вишкіл триватиме від 4 до 6 годин.

Наразі системи Vita Rescue System стоять на озброєнні повітряних сил США.

Як повідомляв УНАН, 2 квітня стало відомо, що в Україну відправлять 30 броньованих "швидких", куплених на зібрані кошти українським посольством у Великобританії. "Ми вирішили направити частину коштів, зібраних через платформу withukraine.org, на закупівлю не тільки звичайних "швидких", а й броньованих, щоб захистити наших хоробрих медиків", - йшлося в заяві посольства.

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