З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково лабораторно тестуватися на наявність холери.

З 1 червня в Україні починається посилений епідемічний нагляд за холерою. У важких або складних випадках гострих кишкових інфекцій будуть додатково проводитися лабораторні дослідження, зокрема на холеру, щоб запобігти поширенню захворювання в літній сезон.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. В відомстві нагадали, що безперервний епідеміологічний нагляд за холерою в країні триває впродовж року, а з 1 червня до 1 жовтня починається посилений епідемічний сезон спостереження за цією хворобою. Для цього Центри контролю та профілактики хвороб в областях оснащені спеціалізованим лабораторним обладнанням та реагентами. Кожен випадок гострої кишкової інфекції з тяжким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню.

"З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково лабораторно тестуватися на наявність холери. На рівні кожної області Центри контролю та профілактики хвороб реалізують комплексні та оперативні плани реагування та діагностики підозр, працюють оперативні протиепідемічні та дезінфекційні бригади. Також на рівні областей визначені медзаклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру, які мають "незнижувальний запас" лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. Така система дозволяє своєчасно виявити випадки підозри на холеру та забезпечити системний контроль за епідситуацією на рівні країни, а в разі загрози — "активувати" систему реагування та локалізувати спалах", — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Окрім обстеження хворих з підозрою на холеру, за словами Кузіна, фахівці ЦКПХ проводять дослідження зразків довкілля: моніторинг проб води, стічних вод, прісної та морської води.

Заступник міністра також поінформував, що у 2023 році під час посиленого сезону епіднагляду за холерою на території України підозри на захворювання фіксували у Запорізькій та Чернігівській областях. Після епідемічного розслідування та розширених лабораторних досліджень вони не підтвердилися.

***Холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше у разі вживання забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання у відкритих водоймах, а також через їжу і побутові контакти. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

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