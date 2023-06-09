Наразі немає епідемії холери, але потрібно знати, як уберегтися від цього захворювання.

На територіях, затоплених внаслідок знищення Каховської ГЕС росіянами, можуть виникнути хвороби, пов’язані з обмеженим доступом до чистої води, зокрема і холера. Випадки цього захворювання може спричинити змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, зокрема через забруднення колодязів.

"Соцмережами ширяться повідомлення про страшну епідемію холери. Не поширюйте неперевірену інформацію – так ви підіграєте ворогу. Слідкуйте за інформацією виключно з офіційних джерел", - повідомляється у Telegram-каналі МОЗ.

У міністерстві наголосили, що у постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд. Крім того, було збільшено запас всіх необхідних ліків.

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"Холера поширюється через забруднену воду та їжу. Вона спричиняє сильну діарею, яка може призвести до різкого зневоднення організму. Якщо не розпочати лікування, сильне зневоднення може призвести до шоку, коми та смерті протягом кількох годин. У разі появи ознак гострої кишкової інфекції – не чекайте розвитку захворювання – негайно зверніться до лікаря", - написали у прес-службі МОЗ.

Міністерство опублікувало перелік порад, як захиститись від холери:

не пийте і не використовуйте сиру воду;

мийте руки, фрукти та овочі водою, у якості якої ви впевнені;

уникайте контакту з брудною водою;

добре просмажуйте м'ясо та рибу;

не збирайте та не їжте мертву рибу або ту, що вмирає.

Знищення Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські загарбники спричинили екологічну катастрофу на півдні України, підірвавши дамбу Каховської ГЕС.

Через знищення дамби Каховської ГЕС затоплені "сибіркові поховання" і склади з хімікатами.

В МОЗ зазначили, що на підтоплених територіях Херсонщини існує ризик виникнення інфекційних хвороб, йдеться про групи гострих кишкових інфекцій, включно з холерою.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу запевняє, що проводить постійні лабораторні дослідження стану води.

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