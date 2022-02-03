Вчені заявили, що результати підкреслюють важливість правильного носіння масок - так, щоб вони закривали не тільки рот, але і ніс.

Перше в світі дослідження, в якому добровольці були навмисно заражені COVID-19, показало, що симптоми починають з'являтися всього через два дні, що набагато швидше, ніж очікувалося. При цьому хворі стають джерелами інфекції і заражають оточуючих.

Раніше вчені оцінювали інкубаційний період коронавірусу в п'ять днів, передає Бі-бі-сі. Дослідження показало, що рівень вірусу Sars-Cov-2 в носі та горлі досягає піку через п'ять днів, хоча учасники залишалися заразними в середньому протягом дев'яти днів і максимум 12 днів після зараження.

Дослідники заявили, що їх результати підтверджують рекомендації про те, що люди повинні перебувати на карантині протягом 10 днів після появи перших симптомів або позитивного тесту на коронавірус.

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Дослідження проходило в спеціальному відділенні лікарні Royal Free Hospital в Лондоні. 18 з 34 добровольців у віці від 18 до 29 років заразилися після введення низької дози вихідного штаму Sars-Cov-2 через краплі в ніс. Ні у кого не було серйозних симптомів, хоча 13 людей тимчасово втратили нюх. Тільки в одного учасника експерименту втрата нюху спостерігалася і через шість місяців.

"Наше дослідження розкриває деякі дуже цікаві клінічні дані, особливо щодо короткого інкубаційного періоду вірусу і надзвичайно високого виділення вірусу з носа", - сказав керівник дослідницької групи Крістофер Чіу, професор інфекційних захворювань в Імперському коледжі Лондона.

Високі рівні вірусної інфекції з'являлися спочатку в горлі і майже відразу ж в носі, досягаючи піку через п'ять днів. До цього моменту основним джерелом зараження ставала слизова носоглотки.

Вчені заявили, що результати підкреслюють важливість правильного носіння масок-так, щоб вони закривали не тільки рот, але і ніс. Дослідження також показало високу ефективність експрес-тестів на коронавірус, які, за словами професора Чіу, добре корелюють з наявністю вірусу.

"Незважаючи на те, що в перші день або два вони можуть бути менш точними, але якщо використовувати їх правильно і часто, а також негайно вживати заходів у разі позитивного результату, це дуже допоможе в боротьбі з поширенням вірусу", - сказав він.

Його колега з Імперського коледжу професор Венді Барклай вважає, що, хоча за відсутності масового тестування самоізоляція на 10 днів була правильною тактикою, результати дослідження дозволяють скоротити термін карантину до п'яти днів - якщо протягом двох наступних днів тести на коронавірус виявляться негативними.

Спочатку дослідження було розпочато, щоб допомогти протестувати експериментальні вакцини, ще до того, як Pfizer і BioNTech в кінці 2020 року оголосили про розробку ефективного препарату.

Джонатан Ван-Там, заступник головного санітарного лікаря Англії, вважає, що дослідження надало лікарям більше ключових даних про вірус. На його думку, подальші експерименти за участю людей можуть використовуватися для прискорення розробки інших вакцин проти коронавірусу і противірусних препаратів.

Ендрю Кетчпол, головний науковий співробітник компанії hVivo, що брала участь в дослідженні, заявив, що, хоча вчені зосередилися на вихідному штамі Sars-Cov-2, і між ним і іншими варіантами існують відмінності в трансмісивності, за захист від вірусу відповідають одні і ті ж фактори. Інакше кажучи, результати залишаються цінними і для інших варіантів - "Дельти" та "Омікрона".

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