Лікар пояснив, що робити батькам зі щепленнями для дітей в умовах війни.

Необхідно дотримуватися Національного календаря щеплень та графіка вакцинації дітей за віком, але в умовах війни, коли на окупованих територіях існує ризик спалаху інфекційних хвороб, можна зробити дитині необхідне щеплення раніше, ніж це передбачено календарем.

Про це повідомив дитячий лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

За його словами, якщо з тих чи інших причин дитина не може бути вакцинована за віком відповідно до календаря щеплень, дозу вакцини для завершення первинної вакцинації або ревакцинації можна отримати раніше графіка і вона буде зарахована.

Наприклад, перша доза вакцини КПК (від кору, паротиту та краснухи) відповідно до календаря щеплень вводиться у 12 місяців, друга доза – в 6 років.

Наразі існують ризики спалаху багатьох інфекційних хвороб, зокрема і кору. Тому дитина може отримати другу дозу вакцини раніше, але з дотриманням мінімального інтервалу для КПК – щонайменше 1 місяць.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та проти інших інфекційних хвороб.

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