Експерти наголосили, що методи й засоби контрацепції, крім презервативів, вимагають консультації лікаря, а деякі навіть хірургічного втручання.

Частиною процесу покращення якості допомоги в плануванні сім'ї є саме вибір методу контрацепції та розуміння потреби партнерів.

Як розказали експерти МОЗ України в офіційному Telegram-каналі відомства, щороку у період 2015-2019 рр. у світі робилося в середньому 39 абортів на 1000 жінок віком від 15 до 49 років. 29% всіх вагітностей закінчилися через штучне переривання, при цьому кожний третій аборт проводився в найменш безпечних або небезпечних умовах.

За словами медиків, існує багато різних способів контрацепції. Вони мають різні механізми дії та ефективність у запобіганні небажаній вагітності. При цьому тільки презервативи перешкоджають як вагітності, так і поширенню інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ.

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Найпоширеніші методи контрацепції за даними МОЗ:

Гормональні методи: оральні таблетки, імплантати, пластирі, вагінальні кільця тощо.

Вони виділяють невелику кількість одного або кількох гормонів, які перешкоджають овуляції.

Внутрішньоматкові спіралі (ВМС) – це контрацептивний засіб, який імплантують у матку, де він виділяє мідний компонент або невелику кількість гормону, щоб запобігти проникненню сперматозоїдів до яйцеклітини.

Таблетки екстреної контрацепції використовують для запобігання вагітності після незахищеного сексу або якщо контрацепція виявилася неефективною.

Чоловічі презервативи надягаються на ерегований статевий член безпосередньо перед його введенням.

Жіночі презервативи можуть залишатися всередині до 10 годин, тому такий презерватив можна "одягнути" за кілька годин до сексу, а не безпосередньо перед початком. При правильному використанні як чоловічі презервативи, так і фемідоми надійно захищають від небажаної вагітності та запобігають передачі хвороб, що передаються статевим шляхом. Обидва засоби утворюють бар’єр, що перешкоджає зустрічі сперми та яйцеклітини, наголосили в МОЗ.

Стерилізація вважається постійним та надійним методом. Унаслідок вазектомії стає неможливим потрапляння сперматозоїдів у секрет передміхурової залози чоловіків, а відтак сперматозоїди при статевому акті не потрапляють у статеві шляхи жінки й не можуть запліднити яйцеклітину.

Жінки можуть пройти процедуру трубної оклюзії – хірургічного блокування прохідності маткових труб. Важливим є добровільний і усвідомлений вибір такого методу контрацепції.

Разом з тим, у МОЗ наголосили, що існують методи, які не захищають ні від небажаної вагітності, ні від інфекцій. А саме:

Перерваний статевий акт – один із найдавніших природних методів контрацепції, що полягає в виведенні статевого члена з піхви до початку еякуляції.

Цей метод украй ненадійний, оскільки сперматозоїди у чоловіка можуть знаходитись в уретрі й виділятися до моменту еякуляції. Крім того, він не захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Симптотермальний метод заснований на тому, щоб обчислити момент овуляції й утримуватися від контактів у цей період.

Такий метод досить клопіткий та вимагає щоденної оцінки слизу і базальної температури, яка має вимірюватися відразу після пробудження до будь-якої фізичної активності. І навіть при дуже правильному виконанні цей метод залишається не дуже надійним, зазначили у МОЗ.

"Наголошуємо, що методи й засоби контрацепції, крім презервативів, вимагають консультації лікаря, а деякі навіть хірургічного втручання", - заявили у МОЗ.

Нагадаємо, нещодавно американська Каліфорнія стала першим у США штатом, який заборонив чоловікам знімати презерватив під час сексуального акту, не повідомляючи про це партнерові або партнерці.

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Автор: Вікторія Гордієнко