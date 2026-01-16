Битва за українське небо близька до перелому: Forbes вказав на ключовий показник

"Шахедний" терор незабаром може піти в минуле, якщо поточні тенденції збережуться.

Росіянам вдалося наростити виробництво "Шахедів" у достатній кількості, аби стабільно прориватися через українську ППО і атакувати критичну комунальну інфраструктуру в тилу. Однак незабаром ситуація може змінитися, оскільки Україна швидко масштабує виробництво дронів-перехоплювачів, пише Forbes.

Автор публікації зазначає, що застосування "Шахедів" зросло з 2000 на місяць у грудні 2024 року до понад 5000 у грудні 2025 року. Така інтенсивність атак швидко виснажує українську протиповітряну оборону, яка в значній мірі покладається на дефіцитні зенітні ракети навіть для боротьби з "Шахедами".

При цьому ефективність мобільних вогневих груп виявилася обмеженою через малу дистанцію перехоплення. Саме тому Україна намагається масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, які є дешевшими за ракети і діють на більшу відстань, ніж наземні вогневі групи.

Як пише Forbes, сьогодні в Україні виробляють кілька типів таких дронів (Sting, Surveyor/Merops, Техно-Тарас, Hunter, Салют, Bayonet та інші). Невеликий перехоплювач, вартістю від 3 до 5 тисяч доларів, може знищити 180-кілограмовий "Шахед" з відстані приблизно 20 км. Однак на практиці є свої особливості.

Ключовий момент полягає в тому, що на кожну ціль потрібно запустити 2-3 перехоплювачі: щоб гарантовано знищити загрозу, якщо перший дрон промахнеться. Тобто, якщо Росія запускає 5000 "Шахедів" на місяць, Україні потрібно щонайменше 10 000 - 15 000 дронів-перехоплювачів.

"Кілька місяців тому ця цифра здавалася неможливою, але виробництво різко зросло. Згідно з офіційними даними, станом на січень Україна виробляє 45 000 перехоплювачів на місяць. Значною мірою це, ймовірно, відбувається завдяки підтримці союзників, як от 2 мільярди євро на створення безпілотників, обіцяні ЄС у вересні у відповідь на термінові запити", – пише Forbes.

Це вже позначається на роботі української ППО. 12 січня президент Зеленський заявив, що безпілотники-перехоплювачі знищили 64 з 89 безпілотників, збитих попередньої ночі. Тобто на дрони-перехоплювачі припадає вже 72% збитих "Шахедів".

"Схоже, що протягом останніх двох тижнів спостерігається стабільне зростання рівня перехоплень, хоча ще зарано визначати, чи є це певною тенденцією. Попереду на Україну чекають холоди та решта суворої зими. Але дрони власного виробництва, створені за іноземної допомоги, можуть допомогти їм дожити до весни", – резюмує автор публікації.

Війна в Україні: холод як зброя

Як писав УНІАН, заступник редактора журналу The Spectator Оуен Метьюз вважає, що Кремль свідомо використовує зиму як інструмент тиску, щоб спровокувати нову хвилю українських біженців і змусити Європу шукати політичного завершення війни на умовах Росії.

Уже фіксується зростання перетину кордону, а Німеччина, Польща, Чехія та інші країни готуються до можливого напливу людей, водночас скорочуючи соціальну підтримку через внутрішній політичний тиск. Журналіст підкреслює, що хоча стратегія Путіна є цинічною, вона може виявитися ефективною, посилюючи гуманітарну кризу та політичну напругу в Європі.

