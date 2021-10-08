Стелсинг - таємне від партнера зняття контрацепції - стало цивільним порушенням в Каліфорнії.

Американська Каліфорнія стала першим у США штатом, який заборонив чоловікам знімати презерватив під час сексуального акту, не повідомляючи про це партнерові або партнерці.

Про це повідомляє The New York Times.

Це явище називається стелсинг - від англійського "stealth", тобто "непомітно" або "приховано". Згідно з дослідженнями, проведеними в США в 2019 році, жертвами такого виду нападів ставали не менше 12% жінок, а 10% чоловіків практикували подібне хоча б раз у житті.

7 жовтня губернатор-демократ Каліфорнії Гевін Ньюсом схвалив поправки до закону про насильницькі дії сексуального характеру, який тепер кваліфікує стелсинг як цивільне правопорушення.

Це дозволить потерпілим подавати до суду на своїх кривдників з метою відшкодування збитку.

Читайте такожУ США через 14 років знайшли ґвалтівника: допомогли завантажені ним у мережу результати ДНК-тестів"Приймаючи цей закон, ми підкреслюємо важливість згоди (на контрацепцію - УНІАН)", - йдеться у заяві губернатора щодо цього.

Законопроект не передбачає можливості позбавлення волі за стелсинг, але поборники ініціативи стверджують, що це може бути першим кроком до введення кримінальної відповідальності за подібний проступок.

Раніше подібні законопроекти безрезультатно намагалися прийняти в штатах Нью-Йорк і Вісконсин, проте першою це зробити вдалося Каліфорнії.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року кандидата в губернатори штату Оклахоми заарештували за підозрою у викраденні та зґвалтуванні жінки.

Автор: Станіслав Кожемякін