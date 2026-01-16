Чехія передасть Україні винищувачі для боротьби з російськими безпілотниками

Павел не уточнив, про які саме бойові літаки йде мова, але, ймовірно, це можуть бути навчально-бойові легкі штурмовики L-159.

Чехія незабаром поставить Україні винищувачі для боротьби з російськими дронами. Про це повідомив чеський президент Петр Павел під час візиту в Київ.

"Чехія може надати за відносно короткий час кілька середніх бойових літаків, які дуже ефективні у боротьбі з безпілотниками", - сказав Павел, передають Новини.Live.

Він висловив переконання, що це питання може бути вирішене "швидко та успішно".

Хоча Павел не уточнив, про які саме бойові літаки йде мова, ймовірно, це можуть бути навчально-бойові легкі штурмовики L-159 чеського виробництва.

Крім того, Павел зазнаяив, що Чехія також може передати Україні системи раннього попередження, такі як пасивні радари.

Допомога Чехії Україні

В кінці 2025 року стало відомо, що чеська компанія LPP розробила нову далекобійну крилату ракету під назвою Narwhal. На завершальному етапі ракету передадуть Україні для випробувань у реальних бойових умовах. За деякими даними, перше бойове застосування заплановане на січень-лютий 2026 року. Після цього вже у березні планується розгортання серійного виробництва в Чехії.

Також в кінці року експрем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомляв, що його країна виконала мету з постачання Україні великокаліберних боєприпасів у рамках Чеської снарядної ініціативи. Він зазначив, що у 2025 році Україні надали 1,8 млн великокаліберних боєприпасів.

