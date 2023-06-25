Хоча співробітники служби безпеки та розвідки не виключили, що COVID-19 походить з лабораторії, але жодного підтвердження цьому не знайшли.

Прямих доказів того, що коронавірус виник в лабораторних умовах в Уханському інституті вірусології в китайському місті Ухань, немає.

Про це йдеться у звіті Управління національної розвідки США, повідомляє Reurers. Хоча співробітники служби безпеки та розвідки не виключили, що COVID-19 походить з лабораторії, але жодного підтвердження цьому не знайшли.

"Обидві гіпотези про лабораторне чи природне походження вірусу ґрунтуються на припущеннях або стикаються з суперечливими даними", – йдеться у звіті.

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У своєму звіті американська розвідка зауважила, що в Уханьському інституті дійсно проводилися досліди над коронавірусами, втім доказів витоку COVID-19, який спричинив пандемію, не виявили.

Походження коронавірусу

Довгий час деякі експерти припускали, що пандемія коронавірусу спричинена витоком з лабораторії в Китаї. Проте Всесвітня організація охорони здоров'я завжди з обережністю ставилася до цієї версії. Там припускали, що вірус поширився від інфікованих кажанів до людей через проміжну тварину-носія. Однак учені і до нині не мають доказів, які б підтвердили версію про кажанів.

У березні президент США Джо Байден підписав закон, який вимагає розсекречення даних про походження COVID-19.

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