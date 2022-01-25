Водночас ризик госпіталізації до реанімації з "Омікроном" є втричі нижчим, ніж з "Дельтою".

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що у рамках "Омікрон"-хвилі кількість нових випадків COVID-19 за окрему добу може досягати 55 тис. осіб, а померлих - до 600 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, згідно із дослідженням Імперського коледжу у Лондоні, варіант вірусу "Омікрон" є дійсно більш легким, ніж "Дельта".

"Ризик звернення до лікарні з проведенням навіть півдня в лікарні є на третину меншим, ніж у "Дельти", але ризик госпіталізації до реанімації є значно нижчим, ніж у "Дельти" - на дві третини, тобто втричі", - пояснив експерт.

Водночас він навів дані дослідження, яке проводили французькі фахівці, та зазначив, що "Омікрон" може мати удвічі більший потенціал росту випадків, ніж "Дельта".

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За середнім сценарієм розвитку захворюваності у KSE очікують вдвічі більший пік за кількістю виявлених випадків у поточній "Омікрон"-хвилі.

"Це означає, що в середньому за добу ми можемо мати до 45 тис. випадків. І це може означати, що за окрему добу ми можемо мати до 55 тис. випадків, тому що історичний максимум рівня захворюваності в Україні при "Дельта"-хвилі становив в середньому за добу близько 23 тис., а максимальний рівень, який реєструвала Україна, це близько 27 тис. виявлених випадків за добу", - зазначив Ганиченко.

Крім того, він розповів, що за дослідженням Імперського коледжу, ризик смертності з "Омікроном" є втричі меншим, ніж з "Дельтою".

Відтак пікові значення смертності можна очікувати на третину нижчими, ніж за "Дельта"-хвилі, тому за середнім сценарієм KSE в Україні може бути до 450 померлих в середньому за добу і близько 600 померлих осіб за окрему добу.

"Ці два дослідження є попередніми, вони складають основу середнього сценарію KSE, який звучить таким чином, що кількість виявлених випадків за окрему добу може досягати 55 тис. осіб, а померлих - до 600 осіб. Резюмуючи: ми очікуємо вдвічі більшу кількість виявлених випадків за окрему добу в рамках поточної хвилі і на третину менший пік смертності, ніж це було за Дельта-хвилі", - підсумував керівник Центру.

Як повідомляв УНІАН, у Київській школі економіки констатують, що в Україні розпочалася нова хвиля COVID-19, і станом на 25 січня вона триває приблизно тиждень.

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