Лікар висловив думку, що стосовно деяких речей у Трампа логіка і реакція на рівні вихованця дитячого садка.

Людина, якій вже за 70 років, не може витримати темп сучасної політики. Таку думку, коментуючи психічне здоров’я політиків, висловив відомий лікар Євген Комаровський в етері Новини.LIVE.

Фахівець зазначив, що, наприклад, колишній президент США Джо Байден має явні ознаки деменції, а у нинішнього глави держави Дональда Трампа наявні серйозні проблеми з логікою.

"Хіба ми не бачимо в розмовах Трампа логічно непоєднаних речей, зовсім поганого оперування цифрами? Чи це тільки характер? Це не рівень когнітивних функцій, можливість запам'ятати, можливість оперувати масивами даних і так далі?", - поцікавився Комаровський.

Відео дня

Лікар висловив думку, що стосовно деяких речей у Трампа логіка і реакція на рівні вихованця дитячого садка, але проблема в тому, що на нього дивиться увесь світ.

Він підкреслив, що з віком ефективність роботи людини помітно знижується.

"Я в принципі не розумію, як людина за 70 може тягнути цей вантаж, особливо в сучасних умовах", - заявив лікар.

У зв'язку з цим він закликав подивитися на графік українського президента Володимира Зеленського і відповісти на питання, чи може його витримати людина, які вже за 70 років.

"Я вважаю, що ні, це безумство", - висловив думку лікар.

Хто править світом

У лютому стао відомо, що понад половиною населення Землі правлять чоловіки, яким за 70 років. Зокрема, у світі дедалі більше політичної влади опиняється в руках літніх чоловіків. Наразі серед держав, якими правлять чоловіки у віці, можна назвати США, РФ, Китай, Індію та Іран.

Як констатувало видання Bild, із приблизно 8 млрд жителів планети, 5,4 млрд, тобто 67,5%, перебувають під владою чоловіків, старших за 70 років.

Вас також можуть зацікавити новини: