Видання також проаналізувало, скількома жителями Землі правлять жінки.

У світі дедалі більше політичної влади опиняється в руках літніх чоловіків. Наразі серед держав, якими правлять чоловіки у віці, можна назвати США, РФ, Китай, Індію та Іран.

Як пише Bild, із приблизно 8 млрд жителів планети, 5,4 млрд, тобто 67,5%, перебувають під владою чоловіків, старших за 70 років.

Наразі рекордно старим президентом є Поль Бійя. Йому 91 рік, і він президентствує в Камеруні вже 42 роки.

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Під управлінням жінок перебуває 380 млн осіб - це трохи менше 5% населення Землі. Наразі жінки при владі є у 28 країнах, найбільші серед яких - Мексика та Італія. Наймолодша жінка прем'єр-міністр Ісландії - Кріструн Фростадоттір. Їй 36 років.

Президенти США

Джо Байдену на момент вступу на посаду президента США 2021 року було 78 років. І він вважався найстарішим президентом країни. Однак Дональд Трамп 20 січня 2025 року теж складав присягу президента у віці 78 років. Але якщо підрахувати чітко, то він на 22 дні старший за 43-го президента Джорджа Буша і на 66 днів старший за 42-го президента Білла Клінтона.

Наймолодшим живим колишнім президентом є Барак Обама, якому 63 роки.

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