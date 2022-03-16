Багатьох закоханих турбує питання, чи можуть вони одружитися під час війни. Зареєструвати шлюб в таких умовах можна. Існує декілька варіантів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі мобільного додатку "Дія".
З 24 лютого майже 11 тисяч пар зареєстрували свої шлюби. Навіть під час війни закохані можуть одружитися. Українці можуть одружитися, як і раніше — потрібно просто подати заяву до ДРАЦС. Шлюб можна зареєструвати в той самий день.
Проте якщо одружитися хоче військовослужбовець, поліцейський чи людина, яка працює в закладі охорони здоров'я, то зареєструвати шлюб можна без її особистої присутності.
Для цього потрібно заповнити заяву, вказати відомості про себе та нареченого або наречену: ПІБ, дату народження, громадянство. А також зазначити, чи планує хтось з молодят змінити прізвище.
Такі шлюби реєструють кількома способами:
- шлюб можуть зареєструвати у ДРАЦС;
- акт про шлюб складає командир військового формування, де перебувають наречені;
- акт складає керівник закладу охорони здоров'я, у якому перебувають або працюють наречені.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Прикарпатті пара одружилася в укритті під звуки сирени.
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