З 24 лютого майже 11 тисяч пар зареєстрували свої шлюби.

Багатьох закоханих турбує питання, чи можуть вони одружитися під час війни. Зареєструвати шлюб в таких умовах можна. Існує декілька варіантів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі мобільного додатку "Дія".

З 24 лютого майже 11 тисяч пар зареєстрували свої шлюби. Навіть під час війни закохані можуть одружитися. Українці можуть одружитися, як і раніше — потрібно просто подати заяву до ДРАЦС. Шлюб можна зареєструвати в той самий день.

Проте якщо одружитися хоче військовослужбовець, поліцейський чи людина, яка працює в закладі охорони здоров'я, то зареєструвати шлюб можна без її особистої присутності.

Для цього потрібно заповнити заяву, вказати відомості про себе та нареченого або наречену: ПІБ, дату народження, громадянство. А також зазначити, чи планує хтось з молодят змінити прізвище.

Такі шлюби реєструють кількома способами:

шлюб можуть зареєструвати у ДРАЦС;

акт про шлюб складає командир військового формування, де перебувають наречені;

акт складає керівник закладу охорони здоров'я, у якому перебувають або працюють наречені.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Прикарпатті пара одружилася в укритті під звуки сирени.

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