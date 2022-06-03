Онкоцентри на підконтрольній Україні території забезпечені ліками, проте ситуація постійно змінюється через логістичні складнощі.

Маріупольський онкологічний центр під час війни був зруйнований повністю, окуповані Херсонський та Мелітопольський онкоцентри працюють, а Донецький та Луганський, які знаходилися у Краматорську та Кремінній, переїхали до Львова та Рівного.

Про це під час всеукраїнського телемарафону розказав головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

"Сьогодні Херсонський онкологічний центр, Мелітопольський онкологічний центр та Маріупольський перебувають під окупацією, і ми не знаємо, що там відбувається, і не можемо передати ніякі ліки, які закуповувало Міністерство охорони здоров'я. Наскільки мені відомо, Маріупольський онкоцентр взагалі фізично знищений. Херсонський і Мелітопольський менш постраждали і працюють. Але ми не знаємо, що там із забезпеченням ліками і витратними матеріалами для хірургії та променевої терапії", - сказав він.

Також він додав, що через переїзд Донецького та Луганського онкоцентрів, а також через велику міграцію українців, кількість пацієнтів онкоцентрів на західній Україні виросла на 300%.

Крім цього, Безносенко повідомив, що Чернігівський, Сумський та Харківський онкоцентри відновлюють свою роботу.

За його словами, поки що онкоцентри на підконтрольній території забезпечені ліками, проте ситуація постійно змінюється через логістичні складнощі.

"Ми працюємо у режимі "сьогодні на сьогодні". Ми не можемо гарантувати пацієнту, що якщо сьогодні є всі ліки, то через два тижні, коли він прийде на другий курс хіміотерапії, ці ліки залишаться і будуть у повному обсязі", - пояснив він.

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